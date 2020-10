Mouscron: le port du masque... mais pas que ! Mouscron - Comines M. Del. Ces mesures sont en vigueur jusqu'au 31 octobre. © DR

Comme les bourgmestres l'ont annoncé lors de leur conférence de presse commune, les mesures Covid-19 sont prolongées jusqu'au 31 octobre prochain à Ath, Mouscron et Tournai. La situation sera donc réévaluée à la fin de ce mois en fonction de l'évolution de la pandémie dans notre région.



Au sein de la cité des Hurlus, cela signifie donc que le port du masque reste obligatoire dans les lieux publics, aux abords des écoles ainsi que dans plusieurs zones déterminées sur la voie publique. D'autres mesures sont également en vigueur comme la fermeture de tous les commerces à 1h du matin au plus tard ainsi que l'interdiction de vendre des boissons alcoolisées à emporter entre 22h et 6h.



"Tous ensemble, soyons responsables !, rappelle l'administration communale. Protégeons-nous et protégeons les autres en respectant le port du masque et l'usage des gestes barrières."



Pour rappel, veillez au respect des règles d'or que sont le respect des règles d'hygiène, pratiquer ses activités de préférence à l'extérieur, penser aux personnes vulnérables, garder ses distances (1,5 m), limiter ses contacts rapprochés et suivre les règles sur les rassemblements.