Ce mercredi, c’était au tour de la cité des Hurlus de communiquer sur les mesures spécifiques prises sur son territoire.

Ainsi, le port du masque sera obligatoire, de 6h à 2h, au sein de plusieurs endroits spécifiques :



- Le centre de Mouscron



- Le centre de Luingne



- Herseaux-Place



- Herseaux-Gare



- Le centre de Dottignies



- Au sein des axes d’entrée frontaliers de la Grand-Rue, de la chaussée de Lille, de la rue de la Marlière et de la rue du Petit-Audenaerde



Le masque devra également être porté dans les parcs publics communaux et les plaines de jeux ainsi que les files d’attente situées sur l’espace public et dans les lieux accessibles au public.

“Nous avons prévu des visuels qui délimiteront les différentes zones et qui rappelleront l’obligation du port du masque, détaille Marie-Hélène Vanelstraete, bourgmestre ff. D’autres visuels seront transmis aux différents commerçants et il est également prévu d’apposer des autocollants sur le sol afin de renforcer le message pour les plus distraits.”

Une deuxième mesure a été prise et elle concerne les commerces ouverts la nuit, les tabac-shops et les magasins des stations-service. “Ils devront se conformer aux mesures de fermeture imposées aux magasins de nuit par les autorités fédérales et devront donc fermer leur porte entre 22h et 6h.”

Ces deux mesures entrent en vigueur à partir de ce jeudi 30 juillet. “Elles seront d’application jusqu’au lundi 31 août prochain mais elles pourront être revues et adaptées à tout moment en fonction de l’évolution de la crise sanitaire”, souligne Marie-Hélène Vanelstraete.