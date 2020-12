Mouscron: le premier Créa'CoM pour soutenir trois nouveaux commerces Mouscron - Comines M. Del. © BELGA

Une prime estimée à 6 000€ va venir aider l'épicerie Flocon d'Avoine, la boutique-traiteur Sur le Fil et la crêperie-bar Mélicoco.



Dernièrement, la cité des Hurlus a lancé un appel à projets, intitulé Créa'CoM, afin de redynamiser les zones commerciales de l'entité. Une initiative qui vient ainsi compléter le programme Créashop, initié par la Région wallonne , et qui a pour but de contrecarrer la désertification des commerces au sein de la ville. Si Créashop apporte une aide financière aux nouveaux commerces qui s'installe dans le centre-ville, Créa'CoM vient quant à lui en aide aux nouveaux commerces sélectionnés peu importe leur localisation à travers l'entité.