Mouscron: le premier festival BD n'aura pas lieu cette année © DR Mouscron - Comines Mickaël Delfosse

La crise sanitaire aura eu raison de l'organisation du premier festival BD qui devait mettre à l'honneur les héroïnes. Les 2 et 3 mai prochains devait se tenir le premier festival consacré à la bande dessinée de la cité des Hurlus. Malheureusement, suite la crise sanitaire que l'on connaît actuellement, l'événement a dû être annulé.



La nouvelle a été annoncée ce samedi par Laurent Harduin, échevin des Festivités. "Plus d'une vingtaine d'auteurs belges et français avaient répondu présent et nous les en remercions. Nous espérons vivement les recevoir en 2021 pour le report de cette manifestation que nous voulons événementielle."



L'échevin a ainsi assuré que ce n'était que partie remise. En effet, le rendez-vous est pris les 1er et 2 mai 2021 !