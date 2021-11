A l'approche des fêtes de fin d'année, les mauvaises nouvelles se multiplient. Suite aux dernières décisions du Comité de concertation et aux très nombreuses restrictions qui y sont liées, Madame la Bourgmestre Brigitte Aubert, en concertation avec les échevins et les services concernés, est au regret d’annuler la tenue du village gourmand et festif situé sur le parking Métropole à Mouscron. Les concerts organisés sur le podium de ce pôle HORECA sont également annulés.

Maintien des fééries de Noël

Pour que Noël apporte néanmoins magie et bonheur aux familles, les autres pôles des fééries de Noël à Mouscron sont maintenus. Ainsi, la balade féérique et ses 30 automates installés dans une quinzaine de chalets, amuseront les enfants à la rénovation urbaine tandis que la nouvelle patinoire de glace sera bel et bien installée sur la Grand-Place (du 9 décembre au 7 janvier).

Le marché des artisans et producteurs est également maintenu du 9 décembre au 2 janvier, tout comme la venue de Papa NOEL (les 11, 12, 18, 19 et 22 décembre). La déambulation de casse-noisette, de grand ours et de chevaux lumineux reste pour le moment au programme.

Malgré une situation difficile et l’annulation du pôle Horeca, la Ville de Mouscron offrira de belles fééries de Noël. Retrouvez l’ensemble du programme sur www.visitmouscron.be ou au 056/860.370

Mouscron n'est pas la seule ville à avoir adapté son programme à l'occasion des fêtes de fin d'année. C’est avec regret que la Ville d'Antoing a annoncé l'annulation de son Marché de Noël. "Se déroulant à l'intérieur, les nouvelles mesures annoncées par le dernier CODECO ne nous permettent pas d’organiser cette festivité dans des conditions optimales", a précisé la Ville sur sa page Facebook. Néanmoins, certaines activités seront maintenues comme la marche aux lampions en compagnie du Père Noël ou la cérémonie d’illumination du sapin.