Mouscron: les accès frontaliers fermés © POLICELOCALEDEMOUSCRON Mouscron - Comines M. Del.

La mesure touche quatre accès, les autres sont surveillés.

Comme elle l'a déjà annoncé, la Police locale de Mouscron procède à des contrôles au bon respect des mesures de confinement.



Interdit ainsi de franchir la frontière sans aucune raison valable. Pour bien faire passer le message, les forces de l'ordre ont procédé à la fermeture, ce lundi matin, à quatre accès frontaliers.



Sont ainsi concernés la rue de l'Échauffourée au Risquons-Tout qui mène à Tourcoing et Neuville-en-Ferrain, la rue du Couët et la rue de la Limite au Tuquet vers Tourcoing, la Grand-Rue au Mont-à-Leux vers Wattrelos et la rue du Petit-Audenaerde toujours vers Wattrelors.



"Les autres accès restent pour l'instant ouverts avec des dispositifs policiers renforcés", assure la Police locale de Mouscron.