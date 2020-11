Mouscron: les agents communaux seront bien équipés pour le télétravail Mouscron - Comines M. Del. La Ville a commandé 100 ordinateurs portables ainsi que des accessoires afin de répondre au développement du télétravail au sein de l'administration communale. © SHUTTERSTOCK

Avec la crise sanitaire de la Covid-19, le télétravail s'est généralisé. De nombreux travailleurs sont désormais amenés à travailler à la maison. Une nouvelle organisation qui risque par ailleurs de perdurer au-delà de ce nouveau confinement.



Cependant, tout le monde n'est pas toujours équipé de la meilleure des manières pour pouvoir travailler de façon optimale à la maison.



Du côté de la Ville de Mouscron, le problème a été pris en compte. Ainsi, elle va procéder à l'achat de 100 ordinateurs portables et divers accessoires afin de permettre aux agents communaux de travailler chez eux.



"La crise sanitaire actuelle a mis en évidence la nécessité de revoir la stratégie concernant les moyens informatiques à fournir aux agents communaux, confirme la bourgmestre Brigitte Aubert. Cette stratégie doit effectivement s'orienter vers des solutions plus souples et mobiles afin de répondre au développement du télétravail et/ou de permettre aux agents d'assurer la continuité de leurs missions en cas d'écartement préventif."



L'achat comprend ainsi 100 ordinateurs portables, des bases de station d'accueil, des souris et 50 écrans.



La Ville de Mouscron va donc recourir à la centrale d'achat de la Province de Hainaut pour cette acquisition dont le montant total est fixé à près de 100 000 €. Un investissement qui sera couvert pour 75% par un subside octroyé aux communes par la Région wallonne dans le cadre d'un plan de relance assurant le développement local de projets informatiques et de digitalisation.