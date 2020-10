© VILLE DE MOUSCRON

Des travaux d'aménagement de sécurité zone 30 de l'hypercentre de la cité des Hurlus vont prochainement débuter au carrefour des rues du Val, du Dragon et du Beau Site dès ce lundi 26 octobre.À cette occasion, des déviations seront mises en place. Les personnes venant de la chaussée du Risquons-Tout devront passer par la rue de la Wallonie, rue d'Outre Meuse, rue Julien Coppenolle, rue du Congo, Square Allende et l'avenue du ParcVenant de la rue des Moulins vers la rue du Dragon, il faudra passer par l'avenue du Parc, Square Allende, rue du Congo et rue de la Marlière jusqu'à la rue du Dragon.Enfin, venant de la rue de la Wallonie, la déviation se fera par la rue Julien Coppenolle.Les travaux, qui seront réalisés par la société Eurovia Belgium Tournai, sont prévus pour une période de 30 jours ouvrables, hors intempéries., rappelle-t-on du côté de l'administration communale qui précise que l'accessibilité des piétons aux commerces et aux habitations restera garantie.