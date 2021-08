Malheureusement, les animaux victimes de maltraitance font toujours partie de l'actualité. Qui ne rêverait pas que ces êtres sans défense vivent pleinement leur vie et ne fassent plus la une des journaux pour de tristes cas. Les refuges et les associations pour le bien-être des animaux ne savent d'ailleurs plus où donner de la tête. C'est notamment cas de l'ASBL Silence Animal de Mouscron qui a récupéré il y a quelques mois, le cheval Texas âgé de 5 ans. Destiné à l'abattoir, l'animal a été retrouvé dans un bien triste état notamment, avec la peau sur les os, des plaies au postérieur droit et un double sabot à l'antérieure gauche.