Mouscron: les déchets résiduels peuvent désormais être déposés dans les Points d'Apport Volontaire

Chaque ménage mouscronnois pourra bénéficiera de vingt-six ouvertures gratuites du conteneur en question.



Depuis ce lundi 4 janvier, il y a du changement au niveau des différents site de Points d'Apport Volontaire (PAV) que l'on retrouve un peu partout à travers l'entité mouscronnoise. Longtemps bâchés, les conteneurs destinés à récolter les déchets résiduels sont en effet désormais opérationnels. Concrètement, on peut venir y déverser tout ce que l'on place habituellement dans les sacs gris aux armoiries de la Ville.



"Avec leur badge Ipalle, que tous les Mouscronnois ont désormais normalement reçu, les citoyens peuvent en effet venir déposer leurs déchets résiduels placés dans des sacs autres que ceux de la Ville", confirme la bourgmestre Brigitte Aubert. Si l'ouverture des PAV résiduels est payante, au prix de 1€ l'ouverture, la Ville a décidé d'offrir un certain nombre d'ouvertures à ses citoyens. "Chaque famille va effectivement recevoir vingt-six ouvertures gratuites, soit l'équivalent d'une toutes les deux semaines. Cela couplé avec les sacs-poubelle offerts ainsi que les sacs bleus, chaque citoyen qui tri bien ses déchets devrait être tranquille pour l'année."



Une fois que les 26 ouvertures gratuites sont épuisées, il est toujours possible de recharger sa carte Ipalle au prix de 1€ pour une ouverture. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site de l'intercommunale Ipalle, de se rendre au sein d'un recyparc ou de prendre contact avec le service des Affaires sociales.