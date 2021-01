Comme l'a annoncé l'administration communale, des travaux vont être menés dans les rues Léopold et de la Station dès ce lundi 11 janvier. Suite à ces chantiers, une signalisation particulière est mise en place au carrefour du pont Sainte-Thérèse.



En effet, depuis ce vendredi 8 janvier et jusqu’à la fin des travaux, les feux de signalisation se trouvant au niveau de ce carrefour ont été mis en orange clignotant. Une mesure prise afin de garantir la sécurité de tous les usagers et plus particulièrement des piétons et des cyclistes,



"De plus, des panneaux de signalisation A25 attirant l'attention sur le passage des conducteurs de bicyclettes seront placés dans toutes les artères du carrefour concerné", signale l'administration communale qui assure encore qu'une attention particulière est également demandée à l’égard des piétons lors de leur traversée de voiries.



Pendant toute la durée des travaux, une adaptation de la vitesse et un respect de la signalisation mise en place sont recommandés pour la sécurité de tous.