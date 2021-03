Mouscron: les gagnants du concours Wap'Innov sont connus Mouscron - Comines M.P. Ce mercredi soir, la remise des prix du concours Wap'Innov avait lieu à l'ancienne piscine de Mouscron afin de récompenser les startups et les entreprises les plus innovantes de Wallonie picarde. Les différents gagnants de 2020 sont désormais, connus. © M.P.

Retransmise en direct sur Notélé, la cérémonie du concours Wap'Innov a dû en surprendre plus d'un. Effectivement, les représentants des dix startups et entreprises confirmées étaient bien présents pour parler de leur projet mais également pour connaître les différents gagnants du concours.



Le prix du public et le prix du jury ont donc été attribués à chaque catégorie. En ce qui concerne le prix du public, pendant plus d'un mois, les citoyens ont pu voter en ligne pour la startup et l'entreprise la plus innovante. Pour le prix du jury, plusieurs personnalités du monde des affaires ont aussi pu désigner le meilleur projet pour chacune des catégories.



Des gagnants satisfaits



Dans la catégorie startup, le prix du public a été attribué à Bicloo. Cette startup récupère des chambres à air de vélos usagés dans les magasins de la région et les valorise dans une entreprise de travail adapté afin de leur offrir une nouvelle vie. " Je suis très satisfait et très content d'avoir eu ce prix. C'est encourageant et c'est important d'être soutenu. Cela me donne beaucoup de courage pour la suite", déclare Valentin De Rodder, créateur de Bicloo.



Le prix du jury a été remis à Florent Rousseau, seulement âgé de 22 ans, qui combine aujourd'hui sa startup Clean'Filtration et ses études. Clean'Filtration propose une gestion à distance et écologique, de bassins, de piscines et de stations d’épuration grâce à une machine en inox autonettoyante et gérée directement via le téléphone, le PC ou encore la tablette. "Je ne pensais pas arriver jusque-là. Cela fait du bien d'être mis en lumière surtout en cette période de pandémie", précise le jeune homme.



En ce qui concerne les entreprises confirmées, le prix du public a été décerné à l'entreprise Durwood, installée à Leuze. Cette dernière développe de nouveaux traitements du bois pour remplacer la créosote (ou carbonyl), un produit toxique et cancérigène. "C'est agréable d'avoir une reconnaissance de notre travail. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont supporté notre projet. Sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui", déclare François Amorison.



Le prix du jury a été attribué à l'entreprise Botalys, qui cultive des plantes médicinales dans une ferme verticale, grâce à l’hydroponie, une technologique de culture hors sol et en milieu liquide. Ce processus industriel permet de simuler la croissance des plantes et d’obtenir des ingrédients ultra purs. "Nous sommes très fières d'avoir reçu ce prix, il faut absolument croire à l'innovation", conclut Pierre-Antoine Mariage, créateur de Botalys.