Mouscron: les lauréats du Trophée Pilote Déchets 2020 sont connus Mouscron - Comines M. Del. © DR

Ils ont été dévoilés lors d'une soirée 100% digitale.



Soutenu par Ipalle, la cellule Environnement de la Ville de Mouscron et le Fab lab Wapi, le trophée Pilote Déchets, soutenu par la Jeune Chambre Économique de Mouscron, a pour objectif de mettre en lumière les actions des entreprises de Wallonie picarde qui œuvrent à la réduction de leurs déchets.



Quinze entreprises étaient nominées, elles ont été réparties en quatre catégories. Les lauréats ont ainsi dernièrement été récompensés au terme d'une soirée de clôture qui s'est tenue dans un format innovant et, Covid-19 oblige, 100% digital.



Les nominés étaient ainsi invités à se connecter sur une plateforme digitale afin de savoir si, oui ou non, ils étaient les lauréats de cette édition. "Le suspens était entier car seul le Président du Jury ainsi que l'équipe de production de ce direct étaient dans la confidence", explique Nicolas Torreblanca, directeur de commission Pilote Déchets.