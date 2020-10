Mouscron: les nouvelles mesures Covid appliquées Mouscron - Comines M. Del. La cité des Hurlus fait le point sur les mesures complémentaires décidées ce vendredi dans le cadre de la crise sanitaire. © BELGA

Comme l'a décidé le Gouverneur de la province de Hainaut, Tommy Leclercq, la bourgmestre de Mouscron Brigitte Aubert a fait procéder, ce week-end, à la fermeture des buvettes, cafétérias et autres débits de boissons des infrastructures sportives de l'entité.



"Aucune vente et distribution de boissons ne pourra avoir lieu durant un événement, en ce compris les entraînements, souligne-t-on du côté de l'administration communale. Les vestiaires et douches ne sont accessibles qu'aux pratiquants de l'activité sportive et aux encadrants, à savoir les entraîneurs, les kinés et délégués. Ils doivent être fermés 45 minutes après l'activité sportive et aucune boisson alcoolisée n'y est autorisée."



En outre, les accès aux vestiaires et douches nécessitent impérativement un nettoyage entre chaque bulle d'occupation. "Dans les halls sportifs communaux, c'est le cas. Par contre, si le nettoyage n'est pas possible pour d'autres infrastructures, l'accès aux vestiaires doit être purement et simplement supprimé."



Il est également demandé aux différentes structures d'effectuer un retour vers la cellule Covid de la Ville, via l'adresse mail planu@mouscron.be. "Le service des sports est également à disposition pour toute aide complémentaire."



Il convient enfin d'ajouter à ces mesures l'interdiction des activités commerciales, ludiques ou caritatives en porte-à-porte, en ce compris les cortèges d'Halloween.