Depuis le 4 mai dernier, un certain nombre de consultations non urgentes ont pu avoir lieu au CHMouscron grâce à la mise en place d’un ensemble de mesures de sécurité et de prévention liées à la pandémie. Et depuis ce lundi lundi 11 mai, les interventions chirurgicales programmées peuvent reprendre progressivement le chemin du bloc opératoire selon des modalités de fonctionnement bien définies. Jusqu’à présent, seules les interventions urgentes étaient réalisées.

Avant de subir une intervention, il y a cependant un protocole à suivre. “En effet, un test de dépistage au Covid-19, appelé PCR, est organisé 3 jours avant la date programmée de l’intervention pour tous patients asymptomatiques. Les patients symptomatiques au COvid-19 seront invités à postposer leur intervention chirurgicale.Ce test est réalisé au sein du CHMouscron sur rendez-vous”, précise Laurence Deceuninck, du service communication.

“Un professionnel de santé accomplit ce frottis nasopharyngé dans un espace spécialement aménagé. Il peut réaliser jusqu’à 72 frottis selon les jours. L’analyse est depuis peu effectuée au sein de notre laboratoire. Le délai d’obtention des résultats a donc pu être fortement réduit. Cela implique une plus grande flexibilité quant à la gestion des plannings opératoires”.

Le résultat obtenu est communiqué rapidement au prescripteur. “Deux cas de figure sont possibles : soit le test est positif alors l’intervention sera postposée (excepté si le degré d’urgence est avéré), le patient sera averti par téléphone et son intervention sera planifiée à une date ultérieure ; - soit le résultat du test revient négatif, le patient sera accueilli au sein de l’hôpital à la date convenue avec le chirurgien”. Ce test de dépistage se réalise uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8H à 16H. Le patient doit téléphoner lui-même au numéro 056.85.82.00 pour fixer son rendez-vous. “Le jour convenu, il doit alors se présenter au guichet d’accueil muni de la prescription « papier » qu’il aura reçu du médecin spécialiste en charge de son intervention”.