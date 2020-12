Mouscron: les ordonnances interdisant les activités sportives et de loisirs en intérieur pour les moins de 12 ans vont être levées Mouscron - Comines Mickaël DELFOSSE © DELFOSSE

La bourgmestre demande cependant aux parents de faire preuve d'une grande prudence.



Suite au contexte sanitaire au sein de la cité des Hurlus, plusieurs ordonnances de police ont été prises. Des mesures en vigueur jusqu’au dimanche 13 décembre inclus. Deux d’entre elles vont être prolongées. On parle ainsi de l’obligation du port du masque sur certains périmètres du territoire mouscronnois, mesure prolongée jusqu’au 15 janvier prochain, et de la fermeture de tous les commerces de l’entité à 22h, mesure qui s’adapte au couvre-feu.



Concernant les deux autres ordonnances, à savoir l’interdiction des activités sportives ainsi que des activités de loisirs pour les moins de 12 ans en intérieur, la bourgmestre Brigitte Aubert a décidé de les lever à partir du lundi 14 décembre.



"Les chiffres mouscronnois des derniers jours montrent des tendances à la baisse et une évolution sanitaire favorable, explique-t-elle. En date du 9 décembre, le taux d’incidence sur notre territoire est de 291 contaminations pour 100 000 habitants." Même s’il convient de rester prudent, ces chiffres sont encourageants dans la mesure où le taux d’incidence mouscronnois était d’un peu plus de 3 000 il y a quelques semaines.



C’est donc face à cette situation que la bourgmestre a décidé de lever ces deux ordonnances. "Cela ne doit cependant pas être fait de n’importe quelle manière. Les activités sportives et de loisirs doivent être organisées et se dérouler dans le respect le plus strict des protocoles en vigueur et des mesures sanitaires en vigueur."