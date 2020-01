La Ville va procéder au remplacement des pavés sur les trottoirs par des pierres bleues rue de Tournai.

Aussi, du lundi 3 février à 7 h au dimanche 23 février inclus, la rue de Tournai sera interdite au stationnement et à la circulation, excepté pour les riverains, depuis le carrefour de la rue du Luxembourg jusqu’au n° 17 (ancienne entrée du collège Sainte-Marie). À partir du 24 février à 7 h, jusqu’au vendredi 27 mars à 17h, ce tronçon sera complètement interdit à la circulation et au stationnement. La zone de stationnement face au n° 1 de la rue Camille Busschaert sera modifiée en zone de livraison durant cette même période. Du lundi 3 février au vendredi 27 mars, la rue de Tournai, du n° 17 jusqu’à la Grand-Place, sera interdite à la circulation et au stationnement. Une déviation sera mise en place via les rues Camille Busschaert, Léopold et Courtrai. L’accessibilité des piétons aux commerces et habitations reste garantie durant les travaux.

Le dépôt des sacs noirs pour la collecte se fera sur la première place de parking de l’îlot de stationnement de la rue Camille Busschaert et à l’angle du parking situé au carrefour des rues de Menin et Courtrai.