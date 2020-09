Évoquer l'Eden, au moment où un énorme projet va le faire renaître , fait remonter de magnifiques souvenirs à ceux qui ont connu les plus belles heures de cette salle mythique de la cité des Hurlus.Un endroit qui a accueilli les plus grands artistes de l'époque. Brigitte Aubert, bourgmestre de Mouscron, citait ainsi une liste de véritables légendes. "Georges Brassens, Georges Moustaki, Gilbert Bécaud, Michel Delpech, Bourvil, Fernandel, Claude François, Pétula Clark et beaucoup d'autres."Certaines anecdotes sont par ailleurs elles aussi incroyables !Johnny Hallyday s'y est également distingué.