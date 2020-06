Voilà maintenant un certain temps que les déchets constituent une véritable problématique au sein de la cité des Hurlus. Il faut dire qu’avec une moyenne de 208 kg de déchets produits par an et par habitants, les Mouscronnois se situent assez loin de la moyenne en Wallonie picarde qui est de 166 kg. Et si la commune veut pouvoir atteindre l’objectif des 124 kg fixé en Wallonie pour 2028, il faut évidemment agir.