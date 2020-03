Mouscron - Comines Mouscron: les services administratifs s'adaptent M. Del.

La Ville fait le point sur ses différents services administratifs.



Suite à la crise sanitaire, les responsables de la cité des Hurlus ont décidé d'annuler toutes les permanences des services administratifs.



Les services concernés par l'accueil (état civil, population, urbanisme, environnement, logement, etc.) travailleront à bureaux fermés. Les demandes indispensables et/ou urgentes pourront cependant être assurées moyennant une prise de rendez-vous préalable.



La Ville rappelle que le e-guichet est à votre service via www.mouscron.be.



Les guichets du service finances restent de leur côté accessibles uniquement pour les paiements par Bancontact et les demandes de renseignements. La remise du document peut se faire dans l'urne placée à cet effet dans le hall d'accueil du centre administratif.



Les différentes administratives sont fermées. Les services à domicile, les équipes de médiation, les visites des services logements et urbanisme se limitent quant à eux aux demandes et dossiers urgents.



"Il est décidé de maintenir les mariages planifiés mais uniquement en cercle restreint", souligne la Ville qui ajoute que les différentes Noces sont reportées.



Plus de renseignements au 056.860.326.