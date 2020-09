Mouscron: les travaux continuent à la rue de Courtrai Mouscron - Comines M. Del. La première phase des travaux va se terminer plus tôt que prévu, ce mardi 15 septembre au soir. © FLEMAL JEAN-LUC

Dès ce lundi 14 septembre jusqu'au lundi 12 octobre, des modifications de circulation vont impacter la rue de Courtrai suite aux travaux de réaménagement de la voirie.



Bonne nouvelle, la première partie des interventions va finalement se terminer plus tôt que prévu, à savoir ce mardi 15 septembre au soir. "Dès lors, le carrefour des rues Léopold, de Courtrai, Victor Corne et avenue Royale sera totalement ouvert à la circulation dès le mercredi 16 septembre au matin", détaille l'administration communale.



La deuxième partie va donc quant à elle débuter ce lundi. Les travaux s'effectueront en demi-chaussée, rendant la rue en sens unique en descendant vers l'avenue Royale. "Les accès aux parkings du Centre Administratif via la rue de Courtrai seront fermés."



D'ailleurs, les trois premières rangées de stationnement du parking haut du CAM, au croisement des rues de Courtrai et de Menin, ne seront pas accessibles. Les zones de stationnement PMR seront déplacées tout au long de l'esplanade Damien Yzerbyt et aux deux premières places de stationnement côté rue de Meinin.



L'accessibilité aux commerces, habitations et des piétons reste garantie. De même pour la collecte des sacs noirs qui se fera aux horaires et endroits habituels.