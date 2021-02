Mouscron: les travaux de la rue de Courtrai se poursuivent Mouscron - Comines M. Del La partie génie civil des travaux de réaménagement de la rue de Courtrai va débuter ce lundi 22 février. © D.R.

Dès ce lundi 22 février, des modifications de circulation seront mises en œuvre suite à la réalisation de la partie génie civil des travaux de réaménagement de la voirie de la rue de Courtrai.



Ainsi, pour une durée de 80 jours ouvrables, hors intempéries, la rue de Courtrai, dans son tronçon compris entre la rue Léopold et la rue de Menin, carrefours non compris, sera interdite à l'arrêt, au stationnement ainsi qu'à la circulation pour la réalisation de la phase 1A.



Des déviations seront donc mises en place. Venant de la rue des Moulins, il faudra passer par la rue Saint-Pierre, la rue du Luxembourg, la rue Camille Busschaert, la rue Léopold et l'avenue Royale.



Depuis la rue de la Station, la déviation se fera par la rue Léopold et l'avenue Royale. Enfin, depuis la rue de Menin vers le Centre Hospitalier de Mouscron, il faudra passer par la rue des Courtils, la rue Victor Corne et la rue de la Coquinie.



"Pendant toute la durée des travaux, il est demandé le respect de la signalisation mise en place, détaille-t-on du côté de l'administration communale. L'accessibilité des piétons aux commerces et aux habitations reste garantie. La collecte des déchets se fera aux horaires habituels. Il faudra cependant déposer les sacs dans les points de collecte matérialisés par des barrières Nadar."