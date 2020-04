Mouscron: les trois recyparcs ouverts © BEP Mouscron - Comines M. Del.

Un rendez-vous est toujours nécessaire pour pouvoir s'y rendre. Depuis ce lundi, il est possible de se rendre aux recyparcs Mouscron 2 à Dottignies et Mouscron 3 à la Martinoire. Après avoir pris rendez-vous, il est ainsi possible de venir y déposer ses déchets verts.



Dès ce mercredi, Mouscron 1 à la rue de Rolleghem sera également accessible. Tous les déchets seront acceptés à l'exception des déchets inertes de construction, des déchets dangereux et des déchets PMC.



Il est toujours importants de respecter les conditions de sécurité, à savoir porter un masque et des gants, rester dans le véhicule jusqu'aux conteneurs indiqués, amener ses propres outils, respecter les mesures de distanciation et ne pas s'y rendre avec des enfants de moins de 16 ans.



La déchetterie restera quant à elle fermée.