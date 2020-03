Lors du lancement de l’opération Poules par la Ville de Mouscron, les représentants de la cellule Environnement avaient expliqué que les œufs produits par les poules placées dans les écoles ou les crèches ne pouvaient pas être consommés sur place.

Cela était consécutif à une directive donnée par l’Afsca au début du projet en 2015.

Une information finalement erronée. "En effet, nous avons été interpellés par la cellule de vulgarisation et d’accompagnement de l’Afsca afin de préciser les choses, signale la Ville. En clair, les œufs produits sur le site de l’école ou de la crèche peuvent y être consommés puisque la traçabilité est respectée. Par ailleurs, l’usage à titre pédagogique est même encouragé car il s’agit d’éduquer les plus jeunes aux pratiques du zéro déchet et à la nutrition saine. Il reste néanmoins important de vérifier les conditions de stockage des œufs et leur fraîcheur avant utilisation." M. Del.