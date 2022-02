Dès le 1er mars, Marie Delaere ouvrira son cabinet de psychologie situé à l’Avenue du Comte Bastien à Mouscron. Dans un cadre authentique et épuré, la jeune femme souhaite venir en aide aux adultes, aux couples mais aussi et surtout aux enfants et adolescents victimes de toutes les formes de harcèlement. Elle-même victime lors de son plus jeune âge, Marie a souhaité que son expérience de vie soit aujourd’hui mise à profit.

“J’ai toujours eu l’envie de vouloir aider les personnes. Mon histoire avec le harcèlement scolaire a eu un impact sur mes choix de vie et notamment mes études”, déclare la psychologue.

“Comme pour beaucoup de victimes, c’est une période compliquée à surmonter. L’aide des parents, d’un proche ou encore d’un psychologue est le meilleur moyen de s’en sortir”. A côté de son activité de psychologue, Marie Delaere travaille à Bruxelles au sein de Child Focus où elle met en place différents outils de prévention à l’intention des jeunes et des parents.

“Un phénomène qui a toujours existé”

Le harcèlement scolaire est selon Marie plus un sujet tabou. Bien au contraire, la population ose en parler librement. “Il n’y a pas plus de cas qu’avant. Malheureusement, c’est un phénomène qui a toujours existé. Aujourd’hui, à cause des réseaux sociaux et des nouveaux moyens de communication, le harcèlement est davantage visible”.

Face aux difficultés des jeunes victimes de harcèlement et de cyberharcèlement, Marie compte privilégier le dialogue. “J’ai à cœur d’offrir un accompagnement personnalisé, au rythme de chacun et correspondant à l’histoire personnelle. J’écoute et accompagne les personnes dans ce cheminement à l’aide d’attitudes humaines en faisant preuve de chaleur, d’écoute active et d’empathie”.

Avec ce nouveau challenge, la psychologue originaire de Mouscron, compte bien apporter tout son soutien et sa bienveillance aux jeunes victimes afin qu’elles en ressortent plus fortes.