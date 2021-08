Le syndicat d’initiative et le centre culturel de Mouscron vous donnent rendez-vous ce jeudi 12 août à 20 heures pour assister au concert de Marka depuis le Central Parc. Cet été, Marka repart en tournée dans toute la Wallonie et compte bien mettre de l’ambiance dans les villages. Il est grand temps pour lui de retrouver le public et de faire la fête avec de vrais concerts.

Marka, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas de prime abord, c’est le papa d’Angèle et de Roméo Elvis ! Mais c’est surtout un chanteur à découvrir ou à redécouvrir, avec son propre univers. Il reprend donc sa guitare pour une tournée de 12 dates en plein air dans des endroits remplis de charme. Il sera donc à Mouscron ce 12 août. Au programme : du festif, des souvenirs mais aussi du nouveau avec les chansons de son dernier album intitulé Terminé Bonsoir.

Rendez-vous jeudi 12 août au Central Parc (Parc communal de Mouscron) pour un concert gratuit…sous le soleil. Pour plus d’infos : 056/860.370.