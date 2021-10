Depuis le 13 septembre, les personnes à immunité réduite sont invitées à se faire administrer une vaccination supplémentaire contre la Covid-19. Selon plusieurs données scientifiques, ces personnes peuvent effectivement, être moins protégées après avoir reçu leurs deux doses. C'est pourquoi, une dose supplémentaire permet une meilleure protection. Dès lors, en Belgique, il a été décidé récemment que ces personnes vulnérables ainsi que les résidents des maisons de repos reçoivent cette fameuse 3e dose.

Pour Mélissa, quelles que soient les nouvelles réglementations du gouvernement et de l'éventuel élargissement de la 3e dose à tous les publics, il est hors de question qu'elle se fasse de nouveau vacciner contre le coronavirus. "Malgré avoir reçu les deux doses de vaccin, je crains de me faire vacciner une troisième fois. Effectivement, 4 heures après avoir fait la 2e dose, j'ai fait une tachycardie. Rapidement, j'ai appelé les urgences et ces derniers ont répondu que je ne devais pas m'inquiéter, moi-même je pensais que c'était une crise d'angoisse. Je me suis donc adressée à mon médecin généraliste qui m'a dit de me rendre directement aux urgences", déclare Mélissa Seynaeve.

Sur place, les professionnels de la santé ont annoncé à cette Mouscronnoise qu'elle avait la maladie de Bouveret qui se manifeste par des crises de tachycardie. "Bien entendu, les médecins ne peuvent pas prétendre que cela provient du vaccin, ils n'ont pas assez de recul. Mais pour moi, ce n'est pas un hasard. J'ai toujours été en bonne santé et je n'ai jamais fait de crise de tachycardie. Pile 4 heures après avoir reçu la 2e dose, j'en fais une. Je ne suis donc pas prête à recevoir une 3e dose et j'ai même peur de ce qu'il pourrait m'arriver", précise Mélissa.

Après l’approbation d’un vaccin, l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) continue à surveiller le vaccin. Le risque d’effets secondaires graves après avoir reçu le vaccin reste tout de même faible. Un système de surveillance européen spécial a tout de même été mis en place pour le vaccin contre le coronavirus. Après la vaccination, si une personne ressent des effets secondaires, il reste nécessaire de le signaler à l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS). Des experts évaluent alors ces effets secondaires afin de partager les résultats dans le monde entier..

Il est tout de même essentiel de rappeler que la vaccination contre le coronavirus est inévitable pour ralentir l'épidémie. Le vaccin vous protège, mais il protège également les personnes qui vous entourent. Plusieurs études confirment que les vaccins contre le Covid-19 permettent de réduire le risque d’hospitalisation de plus de 90%. D'après Sciensano, entre le 6 et le 12 octobre, il y a eu en moyenne 56,1 admissions à l'hôpital par jour de patients atteints du coronavirus, soit une diminution de 6%. En ce qui concerne le taux de reproduction du virus, il est de 0,98. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir.