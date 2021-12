Responsable d'un élevage dans l'entité de Gerpinnes, Elena éduque de nombreux équidés afin qu'ils deviennent de véritables chevaux d'obstacles. Comme beaucoup d'éleveurs passionnés, la jeune femme a dû faire face à quelques difficultés. En juin dernier, une de ses juments a donné naissance à une pouliche aveugle. Face à cette problématique, l'éleveuse devait opter selon les vétérinairs, pour l'euthanasie ou apporter son aide à cette jeune pouliche. Ayant l'objectif de la sauver à tout prix, Elena a décidé de baptiser l'animal Promesse. Malgré toute la bonne volonté du monde, il était impossible pour cette éleveuse de garder la pouliche par manque de temps et pour d'autres raisons d'infrastructures.

C'est donc début décembre qu'Elena a lancé un appel à l'aide au sein de la population belge. Cette dernière cherchait effectivement une famille attentionnée et disponible pour s'occuper comme il se doit, de cet animal victime d'un handicap visuel. Touchée par l'histoire de Promesse, l'association Silence Animal de Mouscron a donc décidé d'accueillir le 15 décembre dernier, la pouliche aujourd'hui âgée de 6 mois. "Le 23 décembre 2020, je sauvais déjà Major, un poulain né aveugle, qui depuis est devenu l'amour de ma vie", déclare Dehlia Vandendriessche, responsable de l'association. "Nous remercions l'éleveuse de ne pas avoir choisi la facilité de l'euthanasie et de la confier à Silence Animal. Tout comme Major, nous te promettons d'être tes yeux pour ces 30 prochaines années".

Promesse recherche des parrains ou marraines

A l'approche de Noël, Promesse est un véritable cadeau tombé du ciel. Un long travail de confiance est occupé de s'opérer entre l'animal et les bénévoles. "Avec de l'amour et de la bonne volonté, nous arrivons à faire des miracles", précise la responsable de l'association de Mouscron. Actuellement, Silence Animal recherche des parrains et des marraines pour leurs équidés et notamment pour Promesse. N'hésitez pas à soutenir l'association via le site: Silence Animal Association - Groupe Teaming.