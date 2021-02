L’accident qui a coûté la vie ce samedi à Louhan (8 ans) et Leyla (4 ans) a suscité une vague d’émotion à Mouscron et partout ailleurs.

L’heure est désormais au recueillement et une cagnotte est organisée en vue des funérailles. La grand-mère paternelle de Louhan et de Leyla, Delphine Tielmans, confirme. "Ma sœur Nathalie a lancé cette cagnotte. En fait, la maman des petits n’a pas de grands moyens et nous souhaitions que les enfants aient un bon enterrement, digne. Nous n’en savons pas encore beaucoup plus sur les circonstances, hormis ce qui a déjà été dit. Il y a eu un accrochage entre le beau-père des enfants et une autre personne au niveau du parking du Aldi à Dottignies. Le beau-père aurait voulu que l’autre personne accepte un constat mais l’autre automobiliste est parti. Quelques centaines de mètres plus loin, il y a eu une manœuvre de l’autre automobiliste et la voiture dans laquelle se trouvaient les enfants est allée percuter un pylône d’éclairage qui est même tombé au niveau de la berme centrale de la route Express. Nous sommes sous le choc."

A.V., le beau-père, 38 ans, a été emmené en milieu hospitalier où ses jours ne sont plus en danger. Il venait de se marier avec la maman des petits et a par ailleurs un enfant en commun avec elle.

Aux dernières nouvelles, l’automobiliste circulant avec une plaque française était toujours recherché.

Voici le numéro de compte pour effectuer vos dons : BE 91 7555 6749 1176.

La famille remercie déjà toutes les personnes qui se manifesteront.