Mouscron: ouverture du rond-point de la chaussée de Luingne Mouscron - Comines M.P. Le rond-point situé à la chaussée de Luingne surplombant la route de la Laine va ouvrir dès ce mercredi 2 juin. © D.R.

Bonne nouvelle pour les habitants mouscronnois, dès ce mercredi, le rond-point de la chaussée de Luingne sera accessible.



Toutefois, la circulation se fera de manière particulière durant les finitions de cet ouvrage d'art.



Afin de terminer l'aménagement des bretelles, celles-ci seront inaccessibles. Par conséquent, seule la traversée du rond-point de Luingne vers Herseaux et inversement sera possible. Aucune rotation dans le rond-point ne sera autorisée pour le moment.



En ce qui concerne les piétons et les cyclistes, un accès sécurisé au rond-point sera installé sur la partie extérieure de celui-ci via une bande de circulation dans le sens Luingne ver Herseaux et via la zone trottoir dans le sens Herseaux vers Luingne.