Mouscron : plus de 18 000 € de taxes routières recouvrés suite à un contrôle police-SPW Mouscron - Comines M. Del. La Police Locale de Mouscron a mené des contrôles en partenariat avec la Brigade de contrôle des taxes du SPW. © DR

Ce mercredi, des contrôles ont été effectués par une dizaine de membres des services intervention et proximité de la Police Locale de Mouscron en partenariat avec la Brigade de contrôle des taxes du Service Public de Wallonie. Ces derniers se sont ainsi tenus depuis le boulevard des Alliés, l'avenue de Rheinfelden et la chaussée de Dottignies à Luingne.



"Parallèlement aux classiques infractions au Code de la route, ce sont également les infractions fiscales qui étaient dans la cible du dispositif", nous détaille la police hurlue. Ce sont ainsi principalement les défauts d'immatriculation et/ou le non-paiement des taxes relatives à la circulation des véhicules qui étaient ainsi visés.



Pour le volet policier, 19 infractions au Code de la route ont été verbalisées. Il s'agit ici du téléphone portable au volant, de défaut de contrôle technique, de permis de conduire ou d'assurances et de stationnement gênant. "Deux procédures judiciaires pour détention de stupéfiants ont également été transmises au parquet." Par ailleurs, quatre infractions aux réglementations Covid ont été constatées dans le cadre des patrouilles.



Concernant le plan fiscal, le contrôle n'a pas non plus été vain. En effet pas moins de 21 automobilistes ont été verbalisés par les services du SPW. "Les vérifications des contrôleurs wallons ont permis de recouvrer quelque 18 403 €, dus en raison de défaut de paiement de taxes routières, mise en circulation et circulation."