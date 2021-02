Mouscron: plus de 250 commerçants ont introduit leur dossier pour la prime Mouscron - Comines Mickaël Delfosse © DELFOSSE

La Ville invite les commerçants qui n'ont pas encore introduit leur demande à rapidement le faire.



Lors du dernier conseil communal de la cité des Hurlus, une nouvelle aide à destination des commerçants était approuvée par les élus. Concrètement, peuvent prétendre à cette demande les commerçants de l'Horeca et ceux ayant bénéficié d'une mesure de soutien au moins une fois depuis le 1er septembre dernier et pouvant prouver une activité avant le 31 octobre 2020, exerçant son activité sur le territoire de l'entité mouscronnoise, s'engageant sur l'honneur à reprendre et poursuivre son activité dès que les mesures fédérales l'autoriseront et n'ayant pas enfreint les mesures Covid imposées par les pouvoirs fédéraux, régionaux, provinciaux et communaux depuis mars 2020.



Comme le détaille Guillaume Marquette, de la Cellule de Développement Commercial de la Ville de Mouscron, on pouvait compter, ce vendredi à 13h35, l'introduction de 250 dossiers. Depuis, une quinzaine de nouveaux dossiers ont encore été introduits.