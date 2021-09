En 2020, l’opération “Nettoyage de printemps” avait été réservée uniquement aux particuliers. Cette année, l’opération instaurée par BeWapp revient sous sa forme classique, ouverte à tous, avec pour point d’orgue ce week-end. Et, on peut dire que les Mouscronnois adhèrent à cette mobilisation citoyenne car plus de 700 personnes se sont inscrites en quelques jours pour procéder à un ramassage de déchets.