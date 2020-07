Afin de soutenir et de relancer l'économie locale, les élus de la cité des Hurlus ont mis sur pied une grande action à destination de tous les citoyens. Chaque mouscronnois recevra en effet un chèque de 15€ dans le courant du mois de septembre qu'il pourra utiliser au sein de commerces locaux.Ces derniers doivent, pour participer à cette belle opération, s'inscrire via le e-guichet de la Ville., signale-t-on du côté de la commune. Attention, il ne reste plus que quelques jours aux commerçants pour finaliser leur inscription.La liste des commerces participant à cette action sera communiquée lors du conseil communal du 31 août prochain.Plus d'informations auprès de la cellule de Développement commercial au 056.860.361 ou via commerce@mouscron.be.