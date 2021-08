Depuis 2008, la cellule Environnement de Mouscron s’implique dans la création de potagers urbains biologiques. Ce projet vise à permettre à un maximum de Mouscronnois de cultiver leurs propres légumes bio. Il permet également de valoriser des espaces inutilisés et de développer un peu de nature en ville. Le réseau compte actuellement 33 jardins dans l’entité. A Mouscron, c’est certain, le potager, c’est sacré !

La 13e édition de goûter au jardin a lieu ce dimanche 22 août de 10 heures à 17 heures. Lors de cet événement, les jardiniers de 13 potagers urbains ouvriront leurs portes, l’occasion de partager expériences et astuces avec des habitués, mais aussi des petits nouveaux comme les jardins des Blanches-Mailles (2020), de l’Egalité (2020), de l’Epinette (2021) et Bouillon de Cultures (2021). Au programme : des visites, des échanges et surtout de la convivialité, le tout dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Plusieurs jardins seront ouverts à Mouscron mais aussi à Dottignies et à Herseaux. Pour tout savoir sur le programme et sur les adresses, rendez-vous sur https://www.gouteraujardin.com et aussi sur l’événement Facebook : https://www.facebook.com/events/843691176267665