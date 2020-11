Les gestes barrières anti-Covid-19, on les a très régulièrement vu et entendu à la télévision, à la radio, dans la presse écrite et dans bien d'autres supports. Toutes ces règles n'ont pourtant pas toujours très bien été assimilées par les plus jeunes. Afin de leur faire passer le message d'une manière plus adéquate, le service Jeunesse de la Ville de Mouscron a fait appel à Romain Dewasme, jeune magicien âgé de 14 ans.Dans une vidéo le mettant en scène, et réalisée par Cédric Tiberghien, la Ville souhaite faire entendre les six règles d'or à respecter en cette période de crise sanitaire. Pour rappel, il s'agit du respect des règles d'hygiène, des activités à pratiquer de préférence à l'extérieur, de penser aux personnes vulnérables, de garder la distance de 1,5m, de limiter les contacts rapprochés et de respecter les règles en matière de rassemblements.La vidéo est à retrouver ci-dessous.