Mouscron: quatre projets citoyens vont voir le jour

La transition écologique prend de l'ampleur du côté de la cité des Hurlus. En effet, si les citoyens se sont dans un premier temps mobilisés via le groupe Facebook MouscronTransition, ils le font désormais également sur le terrain.



"Cinq groupes de citoyens se sont en effet rassemblés et mobilisés pour répondre à l'appel à projet lancé par la Ville de Mouscron cette année, explique l'administration communale. Après étude approfondie de chaque projet par un jury, ce sont quatre projets qui sont en train de voir le jour à Mouscron."



Ces quatre projets se mettent en place en étroite collaboration avec l'échevine de l'environnement, Ann Cloet, et sa cellule.



"Les citoyens ont pensé leurs projets et le mettront en œuvre. Pour ce faire, ils ont reçu une aide financière et technique de la Ville et plus particulièrement de la Cellule environnement."



Ainsi, verront le jour : un nouveau potager participatif de quartier ouvert à tous à l'arrière du centre culturel Marius Staquet le potager le Lézard, une forêt urbaine à côté du musée de folklore, le fleurissement de certains points d'apport volontaire et l'aménagement d'une partie du jardin des Barnabites pour l'école du dehors.



"Ces projets et cette participation citoyenne permettent de créer de nouvelles relations entre les pouvoirs publics et la population, plus ancrées dans des formes de collaboration. Ces pratiques permettent aux citoyens de s'exprimer et de prendre une place réelle dans les décisions et la vie démocratique."