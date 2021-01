Après cette émission, le jeune mouscronnois a des projets plein la tête. Il souhaite bien entendu continuer à "faire rêver les gens" et à "les faire revenir à leur âme d'enfant" lors de tous ses numéros et ses rencontres. Il aimerait également participer, à l'avenir, à La Belgique a un incroyable talent ainsi qu'à l'émission française. Romain Dewasme figurera aussi au dîner-spectacle de Fabian Le Castel Chacun chez soi qui aura lieu le 29 janvier dans lequel il présentera, évidemment, quelques numéros de magie. Une représentation unique qui se fera à distance avec la participation des Frères Taloche ou encore de Jérôme de Warzée.



Suite à la crise sanitaire, Romain a dû s'adapter afin de continuer à pratiquer la magie tout en étant proche de son public. C'est pour cette raison, qu'il est très présent sur les réseaux sociaux et organise de nombreux live afin de montrer ses derniers numéros. Du haut de ses quatorze ans et son magnifique parcours, le magicien reste quelqu'un d'humble, proche des gens et qui s'intéresse au bonheur des autres. À l'avenir, Romain nous impressionnera encore et n'hésitera pas à innover durant ses tours de magie. Bien que David Copperfield soit l'un de ses modèles, notre modèle à nous restera le jeune Romain Dewasme.

Si vous avez regardé France Télévision durant ces dernières vacances, et plus particulièrement l'émission Les petits magiciens diffusée sur France 4, vous aurez évidemment remarqué les belles prestations de Romain Dewasme. Le jeune magicien hurlu, âgé de 14 ans, est particulièrement en vue ces dernières semaines.C'est vers l'âge de huit ans que Romain a commencé à se passionner pour la magie. Alors qu'un ami lui montre un tour, il est abasourdi de ne pas avoir d'explication. Il fait alors des recherches sur Internet et regarde des vidéos de professionnels. Au fil du temps, le jeune magicien saura élaborer de plus en plus de tours. Pour certains, il peut mettre cinq minutes d'apprentissage et pour d'autres cela peut durer plus d'un mois avant de maîtriser son numéro. Aujourd'hui, Romain propose ses tours à tous les fans de magie et peut se proposer lors d'anniversaires, de baptêmes ou d'autres événements festifs., déclare Romain Dewasme. En effet, ce dernier ne cesse pas de nous éblouir. Notamment, lors de sa participation à l'émissionsur France 4. Pas inscrit au départ, c'est finalement Maxime Tabart, membre du jury qui lui conseille de s'inscrire à l'aventure après avoir vu plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. À la suite des auditions à Paris, il est retenu et a une semaine pour élaborer un numéro de magie qui se doit d'être exceptionnel. Notre jeune magicien arrivera jusqu'en finale mais ne remportera malheureusement pas l'émission télévisée. Cependant, Romain se considèreet qualifie sa participation à l'aventure comme étantGrâce à l'émission, il a pu apprendre à gérer son stress. En effet, au moment des auditions, le talentueux magicien se sentait ". Au fur et à mesure, il a su se détendre et montrer plus facilement de quoi il était capable.