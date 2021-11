Cinq ans se sont écoulés depuis L’Éclaircie, son dernier album. En contraste avec sa stature de "bon gros géant", Saule (Soul) s’est fait discret avant et pendant le confinement. Un repli sur soi qui lui a permis de reprendre racine avec un nouveau disque "Dare-Dare" sorti de terre en juin dernier. Il nous raconte ici deux histoires; celles de "l’urgence et l’envie de donner de la musique aux gens" et "to dare, traduisez “oser” en anglais". L’audace de franchir ici le cap d’une écriture renouvelée, d’une inspiration revivifiée. En effet, un an avant la pandémie, Saule avait enregistré à Paris un tout autre disque. Mais au moment de finaliser, il décide de ne rien en garder! Avec un sentiment de "peut mieux faire", Saule revoit sa copie et décide de planter une nouvelle graine pour mieux germer aujourd’hui…