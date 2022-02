Outre les aveux, de nombreuses preuves montrent que Tarik a bien vendu de la drogue pendant plus d'un an. Selon le représentant du ministère public, il paraît évident de prendre en compte la longue période infractionnelle. Ainsi, il confirme la peine requise lors de la précédente audience.

"Tarik fait partie de ces personnes qui sortent d'un engrenage", a indiqué l'avocat de la défense. "Il ne conteste pas auprès de votre office, son parcours de délinquant. Lors du décès de son frère, en 2017, dans un accident de voiture, Tarik a malheureusement accumulé les infractions". Toujours selon l'avocat de Tarik, l'homme aujourd'hui âgé de 32 ans, était venu s'installer en Belgique et plus précisément à Mouscron pour éviter certains quartiers de Roubaix et Tourcoing.

"Mon client a désormais tourné le dos à la délinquance. Il a pris conscience de ses actes et se reconstruit grâce à sa famille". Comme l'eau semble avoir coulé sous les ponts, l'avocat de la défense a sollicité un sursis. Le jugement sera prononcé le 15 mars prochain.