Thomas Rocquerelle est professeur de bureautique à Tournai et Mons, et c’est en quelque sorte le prolongement de ses cours par le biais de YouTube qui vient d’atteindre les 10 000 000 de visiteurs: "En 2017, je me rendais compte que j’avais des étudiants avec des niveaux très différents et qu’avec cet outil mis à disposition, même pour leurs stages ou pour le travail, cela pourrait être un bon complément. J’avais donc cette idée de créer des vidéos en ne les rendant accessibles qu’à mes étudiants. Mais, parallèlement, j’avais de plus en plus de demandes de personnes diplômées. La meilleure façon de rendre mes cours accessibles au plus grand nombre était donc de mettre tout cela sur YouTube. C’est ainsi que tout a démarré…"