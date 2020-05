Mouscron: tout est mis en œuvre pour finaliser la distribution des masques ce mardi © FACEBOOK Mouscron - Comines M. Del.

La distribution des masques se poursuit au sein de la cité des Hurlus. La Ville de Mouscron a, comme d'autres communes et organismes, commandé des masques via le marché passé par la zone de secours de Wallonie picarde afin d'en offrir aux habitants.



La distribution a pu commencer il y a quelques jours depuis que les masques sont arrivés à la zone de secours. La Gestion Centre-Ville et le service des stewards participent notamment à cette distribution.



D'ici à la fin de la journée, la distribution de ces masques devrait être terminée.