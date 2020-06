Mouscron: tout est prêt au For&Ver pour la réouverture tant attendue ! © DELFOSSE Mouscron - Comines M. Del.

"Cette période d'arrêt a été très difficile à vivre, nous assure-t-il. On s'est retrouvé face à quelque chose que, je pense, aucune gestionnaire d'entreprise n'avait pu anticiper. On s'est même demandé au début ce qu'il allait advenir du cinéma."



Heureusement, Benoît avait pris les devants. "Quand le Covid-19 a fait son apparition chez nous, je n'ai pas anticipé une fermeture pure et dure mais je présentais une baisse du chiffre d'affaires conséquente, ne serait-ce que par la crainte qu'aurait pu avoir la population à sortir de chez elle. J'avais donc pris mes contacts au préalable avec mes organismes financiers. J'ai obtenu le financement de liquidités pour subvenir au bon fonctionnement du cinéma."



Comme personne n'aurait été capable de le faire, Benoît Verfaillie n'avait absolument pas anticipé quatre mois de fermeture. "Au début, le conseil national de sécurité avait annoncé une fermeture jusqu'au 4 avril. Cela nous amenait aux vacances de Pâques. Seulement, vu comment la situation se dégradait en Espagne, en Italie, etc., j'ai vite compris qu'on ne rouvrirait pas tout de suite. J'avais anticipé un plan financier sur un mois et demi de fermeture et deux mois et demi de relance. Finalement, on se retrouve à plus de trois mois et demi de fermeture et on ne sait pas combien de relance..."



Le responsable du For&Ver regrette que le cinéma ait été oublié durant cette crise, tant en Belgique qu'en France. "On a rarement parlé de nous. Est-ce qu'on a été assimilé à de grosses boîtes multinationales qui ne risquaient pas grand-chose comme Kinépolis ou autre ? Nous sommes une grosse entreprise mais qui reste familiale."



Est ensuite venu le moment tant attendu, celui de l'annonce de la réouverture. "Quand on a entendu que les cinémas rouvraient le 22 juin en France, on savait que notre tour arriverait vite." Il ne restait plus qu'à connaître les différentes règles qui allaient encadrer la reprise. "Le protocole définitif nous a été communiqué vendredi dernier."



Dans les faits, une place occupée doit être aérée de deux places vides, tant à sa gauche qu'à sa droite. Un gradin doit également être laissé vide devant et derrière. "En termes de remplissage, ce n'est pas confortable, commente Benoît Verfaillie. Cela nous laisse, au maximum, une capacité maximale de 25% de remplissage alors que notre plus grande salle est composée de 280 places. En France, le jour de la réouverture, il y a encore eu des modifications. On espère la même chose chez nous, d'autant plus qu'une réunion a encore lieu ce mercredi entre le conseil national de sécurité et la Fédération professionnelle."