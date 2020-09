Ce jeudi, dès 20h30, la salle du bar du Centre Marius Staquet accueillera le trio belge Tricycle, composé de Tuur Florizoone, compositeur et jouant de l'accordéon chromatique, de Vincent Noiret à la contrebasse et de Philippe Laloy au saxophone et à la flûte.Voilà 21 ans que ce groupe de musiciens belges ne se quitte plus., détaille le Centre Culturel de Mouscron.Tricycle viendra donc fêter ses 21 ans d'existence avec le public mouscronnois. Pour assister au concert, il est impératif de réserver pour sa bulle sociale à la billetterie du centre ou sur le site internet