Mouscron: trois grands gagnants pour clôturer le concours Summer Folies Mouscron - Comines M. Del. Chaque semaine, trois gagnants ont été tirés au sort pour gagner trois télés 108 cm, quatre smartphones, quatre trottinettes électriques et quatre tablettes. © DR

Du 19 juin au 31 juillet, la Gestion Centre-Ville a organisé un grand concours de relance avec les commerçants du centre de la cité des Hurlus.



Pour y participer, il suffisait d'effectuer un achat dans l'un des commerces participant à l'action. Chaque semaine, trois gagnants étaient tirés au sort.



Pour clôturer l'action, un grand tirage au sort a été effectué et trois gagnants ont été désignés. Ainsi, Elise Maerten remporte un vélo électrique après avoir effectué un achat chez Coup de Folie situé dans le Passage Saint-Barthélemy, Marc Verhelle a gagné une télévision 165 cm suite à son achat chez Alange à la rue du Christ et, enfin, Frédéric De Winter a remporté un autre vélo électrique en ayant fait un achat chez Leonidas dans la Petite Rue.



Au total, plus de 15 600 bulletins de participation ont été remplis dans les commerces du centre-ville.