Mouscron: trois personnes interpellées suite à un contrôle routier mené par la zone de police Mouscron - Comines

Ce lundi, en fin d'après-midi, le service intervention de la Police Locale de Mouscron a mené un contrôle routier. Lors de cette opération, plus de cinquante véhicules ont fait l'objet de vérifications approfondies.



On apprend ainsi que deux d'entre eux ont été saisis pour suite à un défaut d'assurance et d'immatriculation.



Trois personnes ont également pu être interpellées. "Un individu de 27 ans était signalé dans le cadre de plusieurs dossiers de vols, des colliers arrachés, commis dans la région", détaille la police qui explique encore que le dossier est entre les mains d'un juge d'instruction. En outre, deux individus origInaires de Lille, âgés de 20 et 17 ans, ont été interpellés à bord d'un véhicule de location. "Ils étaient en possession de divers objets provenant d'un véhicule volé. Les devoirs sont en cours."



Huit infractions au code de la route ont encore été verbalisées, dont un défaut de permis de conduire, un non-port de la ceinture de sécurité et un stationnement dangereux. Un PV pour non-respect du couvre-feu a enfin été dressé.