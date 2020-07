Les gagnants du premier tirage au sort de la tombola Summer Folies sont connus.

Il y a quelques semaines, la Gestion Centre-Ville de Mouscron a lancé un grand concours, Summer Folies, impliquant les commerces du centre de la cité des Hurlus. Le principe est simple. Chaque personne effectuant un achat dans un des nombreux commerces participants prend ainsi part au tirage au sort, réalisé chaque semaine, permettant de gagner de nombreux lots comme des télévisions 108 cm, des trottinettes électriques, des tablettes numériques ou encore des téléphones portables.

Chaque semaines, un tirage au sort est ainsi effectué. Pour la période du 19 juin au 30 juin, 3900 tickets ont été rempli. Le premier tirage au sort a eu lieu ce mercredi, les gagnants ont reçu leur prix ce samedi en présence, notamment, de Carol Bourgois, présidente de la Gestion Centre-Ville, et de Philippe Lepers, président de l'association des commerçants du centre.Les grands gagnants de cette première semaine sont donc Mme Micheline Martel, qui a remporté une tv 108 cm grâce à son achat effectué dans la boutique Maurice à retrouver au sein de la Petite rue, M. Frédéric Vanhamme, qui a remporté une trottinette électrique grâce à sa visite au Grill Dufour à la rue des Courtils, et Mme Nathalie Cloet, qui a gagné un téléphone portable grâce à son achat effectué dans la boutique The Shoes Temple de la Petite rue.Le concours se terminera le 31 juillet prochain avec un super grand tirage mettant en jeu deux vélos électriques ainsi qu'une télévision de 165 cm.La liste complète des commerçants participants au concours est à retrouver >>> ICI <<<