Mouscron : trop omniprésente la bourgmestre ? Sa communication interpelle le PS et Écolo Mouscron - Comines M. Del. © DR

Surreprésentation dans le bulletin communal, gestion de la page Facebook de la Ville, etc. PS et Écolo se posent des questions.



Lors du conseil communal de ce lundi, la bourgmestre Brigitte Aubert a été taclée pour sa communication. Dans un premier temps, c'est d'abord Simon Varrasse, chef de groupe Écolo, qui s'est exprimé à ce sujet alors qu'il était question des chèques qui seront distribués à une vingtaine d'associations mouscronnoises en guise de soutien en cette période Covid. Simon Varrasse déplorait que la bourgmestre annonce cette mesure, via la presse et les réseaux sociaux, avant même que le point ne soit débattu au conseil communal.



"On est satisfait pour les associations qui vont recevoir ces chèques mais que tout soit annoncé avant le vote du conseil communal, c'est inacceptable. À quoi on sert ? Votre rôle est d'assurer un débat démocratique, c'est quelque chose que vous devez respecter. J'espère que c'est la dernière fois que vous agirez de la sorte, c'est insupportable."



Durant la partie réservée aux questions d'actualité en fin de conseil, Fatima Ahallouch, cheffe de groupe PS, en rajoutait une couche. "Je constate au travers de la revue communale, Vivre dans ma Ville, une dérive liée à votre surreprésentation. Pour imaginer, au début, on pouvait croire à un Où est Charly ? mais on se retrouve finalement avec Martine distribue des chèques, Martine écrit une lettre, Martine récolte des dessins pour les seniors. Pour la boutade, j'attends le poster en pleine page comme quand on était adolescent."