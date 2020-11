Mouscron: un automobiliste en possession de stupéfiants interpellé après avoir fui un contrôle routier Mouscron - Comines M. Del. L'individu était notamment en possession d'un sac contenant 1,3 kg de cannabis. © DR

À l'occasion d'un contrôle routier, des équipes de la Police Locale de Mouscron étaient postées le long de la chaussée d'Estaimpuis à Herseaux vendredi dernier.



C'est à cet endroit qu'un automobiliste a refusé de se soumettre aux vérifications d'usage et a pris la fuite. S'il a échappé quelques minutes à la poursuite des équipes de police, l'individu en question a finalement été repéré et intercepté par une équipe venue en renfort à hauteur du rond-point tunnel sur l'entité d'Estaimpuis.



"Suite à l'interpellation, nos équipes ont pu mettre la main sur un sac abandonné par l'intéressé durant la poursuite. Ce sac contenait plus de 1,3 kg de cannabis", apprend-on auprès des forces de l'ordre.



Ces dernières ont également pu saisir la somme de 3 240 € qui a été retrouvée après la fouille minutieuse du véhicule. "Suite à son audition en nos locaux, et après contact avec le parquet, l'individu a été présenté à la juge d'instruction Mme De Becker. Le dossier suit son cours."