Mouscron: un avis unanime pour les visites aux résidents des structures d'hébergement © PHOTONEWS Mouscron - Comines M. Del.

La bourgmestre Brigitte Aubert a pris contact avec toutes les structures d'hébergement du territoire hurlu. Ce jeudi, Brigitte Aubert, bourgmestre de Mouscron, a pris contact avec l'ensemble des structures d'hébergement de sa commune suite à la mesure autorisant les visites aux résidents de ces dernières.



"Comme la précisé notre Première Ministre, il s'agit d'une possibilité, pas d'une obligation", souligne la bourgmestre.



Cette dernière a pris le pouls auprès des maison de repos, des maisons de repos et de soins du CPAS et privées ainsi que les hébergements pour personnes en situation de handicap.



"Je fais confiance aux directions, à leur médecin coordinateur, au personnel et aux familles pour prendre les bonnes décisions en adéquation avec leurs spécificités et leurs réalités propres."



Le message relayé par chacun est unanime ! "Le bien-être psychologique des résidents est une priorité au même titre que la santé. Néanmoins, tous sont également unanimes sur le fait qu'autoriser les visites des familles à partir du 20 avril est trop rapide, trop précipité."



Préserver et garantir les acquis sanitaires dans ces structures restent une priorité pour tout le monde.



"À ce stade, dans l'entité mouscronnoise, aucune institution n'autorisera les familles des résidents à leur rendre visite." La bourgmestre souligne par contre que toutes les initiatives de communication et de maintien du lien entre famille et résidents seront poursuivies, voire renforcées.



"Je confirme toutefois que les discussions et les concertations avec les acteurs de terrain se poursuivront en la matière. Le bien-être et la santé de chacun restent nos priorités."